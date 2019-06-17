Администрация Зеленского анонсировала переезд в «стеклянный» офис

Глава администрации украинского президента Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о планируемом переезде в офис со стеклянными стенами.

«Мы планируем переезд в другое помещение, и там действительно будут стеклянные стены – там будет open space, там будут рабочие группы и там будет открытая для общения территория, куда сможет зайти простой украинец, в определенную часть, и увидеть, что это не какая-то доминанта, не какие-то люди-небожители, а обычные украинские граждане, которых народ взял на работу временно», – сказал Богдан в эфире украинского канала, передает РИА «Новости».

Богдан добавил, что нынешнее здание администрации может стать музеем.

«У нас есть информация, что за время независимой Украины не было открыто ни одного музея, который имел бы такое историческое направление. Поэтому, как вариант, мы рассматриваем превращение этого здания в музей государственности Украины», – сказал глава администрации.

По его словам, администрация президента будет реформирована «в европейский орган, который помогает президенту видеть направления развития Украины».

Ранее украинские СМИ сообщали, что в администрации рассматривают возможность переезда в конгрессно-выставочный центр «Парковый», известный как «вертолетная площадка Януковича».

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