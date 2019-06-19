Эксперт: Беглов снижением роста тарифов на ЖКХ показал пример другим регионам

«Думаю, большинство регионов сейчас с завистью смотрит в сторону Петербурга, потому что для любого региона это более чем актуальная и чувствительная тема», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский, комментируя решение властей Санкт-Петербурга снизить темпы роста тарифов ЖКХ.

«Произошедшее сегодня событие можно описывать в самых превосходных терминах. Для Петербурга, как и для любого другого региона, тема тарифов ЖКХ, прозрачности услуг и качества, остается очень проблемной. Появляются новые выплаты, которые люди все равно по привычке относят к сфере ЖКХ, например, когда речь идет о мусоре», – пояснил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

«То, что сейчас делает власть Петербурга – это успех и безусловный прорыв. Взять на себя ответственность за то, чтобы в ближайший год не происходило существенных изменений в тарифах, – такие действия губернатора заслуживают уважения. Видно, что это сфера находится под контролем у городской власти, что это заявление – результат анализа самих процессов в сфере ЖКХ. Насколько я понимаю, основная оптимизация произошла за счет сокращения числа посредников», – отметил эксперт.

Он уточнил: в ходе оптимизации, которую провел глава города Александр Беглов, были сокращены расходы ГУП «Водоканал» на электроэнергию вследствие исключения ненужного посредника. В результате чего с 1 июля темп роста тарифа на водоснабжение составит для населения 3,6% и на 4% для прочих организаций вместо планируемых 7%. А за счет исключения расходов по выплате займа ЗАО «Тепломагистраль» и процентам по ним, тариф в сфере теплоснабжения упадет на процент. Эти расходы возьмет на себя городской бюджет.

«Теперь жители северной столицы сэкономят в совокупности около 1,5 миллиарда рублей. Петербуржцы, думаю, будут приятно удивлены. Ведь все уже привыкли, уже сложился стереотип о том, что расценки на ЖКХ только повышаются. А теперь решения администрации Беглова позволили снизить темпы роста тарифов.

Это решение очень сильно противоречит социальному опыту жителей.

На мой взгляд, это очень важное резонансное событие, которое поможет вернуть доверие к городской власти, оно задает новые правила взаимодействия петербуржцев и власти», – отметил эксперт.

«Многие любят обвинять власть в том, что она не выполняет обещаний. Но подобные заявления требуют предварительной серьезной проработки, глубокого понимания проблемы. Напомню, что все обещания городских властей, сделанные с момента назначения в город Александра Беглова, позднее подтверждались делами, причем в кратчайшие сроки», – подчеркнул Потуремский.

«Для властей других регионов – это, безусловно, пример. Это наглядное отражение того, как нужно и можно решать проблемы ЖКХ.

Думаю, большинство регионов сейчас с завистью смотрит в сторону Петербурга, потому что для любого региона это более чем актуальная и чувствительная тема», – подытожил эксперт.

Как сообщилось ранее, власти Петербурга решили заметно снизить темпы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В итоге жители города смогут сэкономить 1,5 миллиарда рублей. С 1 июля, в рамках традиционнго раста цен на услуги ЖКХ, в Северной столице рост ставки на водоснабжение составит 3,6% для населения и 4% для прочих организаций вместо планируемых 7%, тариф на теплоснабжение упадет на 1%, а тариф на электроэнергию составит всего 0,9%

«Принятые решения впервые за всю историю в Петербурге, да и, наверное, в России, позволили снизить темпы роста тарифов», – отметил председатель комитета по тарифам Петербурга Дмитрий Коптин.

В правительстве отметили, что работы по снижению тарифов будут продолжены, для экономии средств жителей города, а также для развития промышленности, малого и среднего бизнеса.