МИД раскритиковал США за игру с огнем

Заявления США по использованию кибероружия являются игрой с огнем и тревожной тенденцией, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«В этом же ряду появившиеся вбросы о том, что Вашингтон готов использовать свои возможности в кибернетической сфере, в том числе для проведения наступательных операций, не говоря уже о вредоносных закладках – о том, о чем сейчас пишут многие американские СМИ. Это игра с огнем и очень тревожная тенденция», – передает его слова РИА «Новости».

Он призвал США адекватнее воспринимать реальность. Рябков заметил, что фактор сдерживания «работает в обе стороны».

Так он отреагировал на статью в Washington Free Beacon, в которой приводятся слова советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Тот заявил, что США «идут в атаку» на хакеров из Китая и других стран с использованием «новых полномочий», которые обозначены в президентском меморандуме 2018 года.

Также Рябков указал, что в США сложилась тенденция на «вольное обращение» с понятием стратегической стабильности.

«Мы встревожены усиливающейся тенденцией в США на, скажем так, облегченное, вольное обращение с понятием стратегической стабильности, которое подразумевает недопустимость возникновения предпосылок к применению ядерного оружия первыми, создание и возможное развертывание, том числе на баллистических ракетах подводных лодок Trident-2, боезарядов малой или варьируемой мощности, в том числе боеголовок W76», – сказал Рябков.

Напомним, первая боеголовка малой мощности W76-2 была создана в США в феврале этого года. Россия указывала, что США снижают порог применения ядерного оружия.