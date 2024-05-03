Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.0 комментариев
Грузия напомнила Парижу о «брутальных» действиях французского спецназа на митингах
Позиция МИД Франции по последним событиям в Грузии «лишена объективности», заявило грузинское внешнеполитическое ведомство в пятницу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Комментируя заявление МИД Франции, в котором выражена «обеспокоенность» и «осуждение» якобы проявленной стражами порядка к митингующим излишней силы, МИД Грузии подчеркнул «обеспечение высочайших стандартов свободы выражения».
Отмечается, что грузинские правоохранители, за исключением ряда инцидентов, «действовали по высоким стандартам соблюдения прав человека», несмотря на то, что радикалы, «подогреваемые политической оппозицией и финансируемые из-за рубежа, предпринимали масштабные насильственные действия против государственных институтов и правоохранительных структур».
МИД Грузии отметил, что власти страны «воздерживаются от критических заявлений, когда в Париже правоохранительные органы брутально противостоят митингующим, не соблюдая признанные стандарты прав человека».
«Необъективные оценки стимулируют насилие», – отметили в МИД Грузии.
В Тбилиси продолжаются акции против спорного законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».