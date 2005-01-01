В США создана первая ядерная боеголовка малой мощности

В США на предприятии Pantax создана первая ядерная боеголовка малой мощности W76-2 для замены баллистических ракет Trident II (D5) на атомных подводных лодках, об этом сообщил представитель Национального управления ядерной безопасности США.

Представитель управления Джон Эванс заявил на специализированной конференции по ядерному сдерживанию, что до конца февраля специалисты проведут последнюю проверку конструкции снаряда, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.

После чего, по словам Эванса, управление может начать подготовку отправки боеголовок в ВМС.

Отмечается, что до сентября 2019 года может быть произведено не меньше 20 боеголовок W76-2.

В январе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США снижают порог применения ядерного оружия, производя боеголовки W76-2, чем увеличивают риск ядерного конфликта.