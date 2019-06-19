Многодетным семьям решили компенсировать ипотечные кредиты

Госдума приняла закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям – тем, в которых после 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок.

Родитель, на которого оформлен заем, может получить до 450 тыс. рублей на его погашение. Если задолженность меньше, то оставшиеся средства пойдут на погашение процентов за пользование кредитом, передает РИА «Новости».

Право на компенсацию имеют только граждане России, воспользоваться им можно однократно. Дети тоже должны быть россиянами.

Нововведение не будет распространяться на тех, кого лишили родительских прав.

По предварительным данным, в 2019 году компенсацию могут получить около 30 тыс. семей.

Проект был внесен группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Его подготовили в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева о дополнительных мерах господдержки семей с детьми.

Ранее стало известно, размер пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет будет равен региональному прожиточному минимуму на ребенка.

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