Google и Facebook решили вместе бороться с сомнительным контентом

Компании Google, Facebook и Twitter совместно с крупными рекламными агентствами объявили о совместной инициативе по «скорейшему улучшению цифровой безопасности» – они намерены бороться с сомнительным контентом.

С технологическими компаниями будут сотрудничать агентства WPP, Publicis и Omnicom, бренды Procter & Gamble и Unilever, передает TJournal со ссылкой на The Financial Times.

В заявлении говорится, что компании будут вместе «бороться с вредным и вводящим в заблуждение контентом» и разработают «конкретный набор» протоколов для защиты людей и брендов в Интернете.

«(В рамках Facebook и Google создается) все еще слишком много плохого контента. Они должны его модерировать или, по крайне мере, поощрять вежливость в комментариях. Нам нужно исправлять всю экосистему, но Facebook и Google – самые большие игроки среди онлайн-медиа», – заявил старший бренд-менеджер Procter & Gamble Марк Притчард.

Первая встреча объединенной группы пройдет в среду, 19 июня. Участники пообещали вести работу «прозрачно», но не уточнили, когда стоит ждать конкретных решений.

Крупные бренды все еще настороженно относятся к рекламе в сети из-за риска оказаться рядом с сомнительным контентом, напоминает The Financial Times. Ранее в этом году Nestle перестала размещать рекламу на YouTube из-за растущей обеспокоенности тем, что сервис могли использовать педофилы. Соцсети также критиковали в марте за недостаточно быструю реакцию на публикацию видео с расстрелом людей во время теракта в Новой Зеландии.