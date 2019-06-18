Стало известно об изменении внешнего вида свидетельства о регистрации ТС

Свидетельство о регистрации транспортного средства уменьшится и станет размером с водительское удостоверение, пишут СМИ со ссылкой на утвержденный Министерством юстиции приказ МВД.

Документ станет небольшой картой, легко помещающейся в бумажник, передает «Российская газета». Кроме того, изменится размер паспорта транспортного средства, который сократится до формата А4.

Документ вступит в силу с 1 ноября 2019 года.

Уточняется, что в документе прописана возможность внесения в разделе «особые отметки» записей о дополнительной маркировке в случае изменения VIN-номеров из-за коррозии или противоправных действий. Приказ о нанесении дополнительной маркировки еще не подписан, отмечает издание.

Ранее правительственная комиссия поддержала проект закона, позволяющий получать номера для авто при регистрации в ГИБДД или у частных организаций.