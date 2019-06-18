Автовладельцам могут разрешить два способа получения госномеров

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект закона, позволяющий получать номера для авто при регистрации в ГИБДД или у частных организаций.

«Правительством РФ законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом высказанных замечаний», – сообщается в проекте отзыва правительства, передает ТАСС.

Автор инициативы, депутат Госдумы Михаил Авдеев отметил, что планируется скорректировать не вступивший в силу закон о регистрации транспортных средств. Сам закон должен начать действовать с 4 августа.

Согласно ему, граждане могли получать номера для автомобилей у спецорганизаций – пунктов изготовления номеров.

«Стали изучать будущее правоприменение и пришли к выводу, что более чем в половине регионов к этому, мягко говоря, еще не готовы. Более чем в 30 регионах за таким знаком надо будет ехать более чем за 100 км, а в некоторых субъектах РФ вообще нет таких организаций», – сказал парламентарий.

Он отметил, что для граждан необходимо оставить возможность выбора по получению номеров.

Стоимость услуги будет ограничена суммой в размере 2 тыс. рублей, пояснил Авдеев.

«Человек получает документ в ГИБДД. Если в расположенном рядом специализированном пункте получение знаков будет стоить дешевле, он пойдет туда», – сказал депутат.

При этом законопроект предполагает, что при регистрации автомобилям будет присваиваться номер того региона, где зарегистрирован владелец.

Такая мера направлена на «миграционный учет и повышение антитеррористической защищенности», отметил Авдеев.

«Сегодня из какого бы региона человек ни приехал, ему ставят на номерном знаке тот регион, где он его получает, неважно, где он зарегистрирован. Мы предлагаем это поменять, правительство это поддерживает», – сказал депутат.

Выдача номеров по регистрации их владельцев «поможет четко видеть, сколько и где находится автомобилей с владельцами из разных регионов», подчеркнул он. По словам Авдеева, эта мера соответствует мировому опыту. «Это упростит контроль за безопасностью движения», – добавил он.

Также проект закона предусматривает обязательное предъявление паспорта владельца автомобиля при регистрации в случае, если регистрировать будет не сам хозяин авто.

«Как показывает практика, нередки случаи мошенничества с транспортными средствами при совершении регистрационных действий якобы от имени владельцев. Для защиты владельцев от таких действий предлагается ввести необходимость предоставления паспорта владельца транспортного средства, если регистрационные действия будет совершать его представитель», – сказал депутат.