В Кремле анонсировали разговоры Путина с главами регионов во время прямой линии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что во время прямой линии Владимир Путин сможет при необходимости выйти на связь с главами регионов, министрами и членами правительства.

«Это будет уже в устоявшемся формате мероприятие. У президента будет возможность при необходимости выходить на связь по тем или иным вопросам и с руководителями регионов, и с министрами, членами правительства – такая связь предусмотрена», – сказал Песков, уточнив, что в целом формат будет классический. Он также отметил, что главная цель – ответить на максимальное количество реальных вопросов реальных людей, сообщает РИА «Новости».

Готовность при необходимости выйти на связь с президентом во время прямой линии подтвердили вице-премьер Татьяна Голикова, министр науки и высшего образования Михаил Котюков и министр просвещения Ольга Васильева, на своих рабочих местах во время прямой линии будут также все члены кабмина и губернаторы.

Среди глав регионов о возможности выйти на связь во время прямой линии сообщили главы Мордовии, Марий Эл, Удмуртии, Якутии, Приамурья, Ростовской области, Кузбасса, Хакасии, Пермского края, Орловской, Пензенской и Архангельской областей, Красноярского края, Ставропольского края, Чечни, Адыгеи, Волгоградской области, Астраханской, Курской, Мурманской, Челябинской областей и Забайкальского края.

Однако некоторые главы регионов не смогут выйти на связь в онлайн-режиме. Например, губернатор Кировской области Игорь Васильев, так как в этот день он будет находиться в служебной командировке. «В этом случае на вопросы ответит председатель правительства, либо первый зампред», – сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-секретарь президента также рассказал, что вторник и среду Владимир Путин планирует посвятить подготовке к прямой линии.

«Президент в Москве, он готовит набор справочных материалов, которые присылают традиционно к этому мероприятию министерства и ведомства. Читает, при необходимости связывается с министрами, с руководителями различных органов власти, совещание с администрацией, в этом плане просто. И смотрит массив обращений граждан. Вот чем сегодня занимается президент, он в целом планирует этому посвятить полностью сегодняшний, завтрашний день. Сегодня есть еще пару внутренних мероприятий, тоже рабочих, непубличных», – сказал Песков.

Напомним, прямая линия с президентом начнется 20 июня в 12.00 мск. По состоянию на 9.00 18 июня поступило более 829 тыс. обращений, их прием продлится до окончания программы 20 июня.

Некоторые из обращений уже получили отклик. Так, СК начал проверку ситуации с обманутыми дольщиками из Хабаровского края и жительницей барака из Калужской области.