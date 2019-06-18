Названа причина смерти экс-президента Египта

Египетское государственное телевидение, ссылаясь на источники в медицинских кругах, раскрыло причину смерти бывшего президента страны Мухаммеда Мурси, скончавшегося во время заседания суда по делу о шпионаже.

По информации источников гостелевидения Египта, Мурси умер в результате сердечного приступа. Уточняется, что он страдал доброкачественной опухолью, ему регулярно оказывалась медицинская помощь, передает ТАСС.

Напомним, Мурси умер в понедельник во время заседания суда по делу о шпионаже, на котором экс-глава государства проходил главным обвиняемым. Ему дали слова, после которого был объявлен перерыв. В этот момент бывший египетский лидер упал в обморок и, не приходя в сознание, скончался.

В июне 2016 года Мурси приговорили к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара.