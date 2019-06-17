Экс-президент Египта умер во время суда

Скончался экс-президент Египта Мухаммед Мурси, он умер во время заседания суда по делу о шпионаже, сообщает «Аль-Ахрам».

На заседании суда Мурси было дано слово, после чего объявили перерыв. В этот момент Мурси упал в обморок. Он умер, не приходя в сознание. Предварительно предполагается, что у экс-президента случился сердечный приступ, передает ТАСС.

В 2014 году адвокаты Мурси подавали в суд медицинские документы, в которых указывалось, что он страдает эпилепсией, приступы которой спровоцировала операция на мозге. В связи с этим защитники призывали выпустить его из камеры и перевести под домашний арест.

В июне 2016 года Мурси приговорили к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара.

В декабре 2017 года он был приговорен уголовным судом в Каире к трем годам лишения свободы по делу об оскорблении судей.