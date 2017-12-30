Суд Каира вынес приговор экс-президенту Египта Мурси по делу об оскорблении судей

Экс-президент Египта Мухаммед Мурси приговорен уголовным судом в Каире к трем годам лишения свободы по делу об оскорблении судей, сообщают западные СМИ.

По их данным, аналогичные сроки получили 19 сторонников Мурси, в том числе бывший спикер египетского парламента и три журналиста, передает «Интерфакс».

Помимо срока Мурси обязали выплатить двум судьям 112 тыс. долларов.

Напомним, ранее приговором уголовного суда Каира экс-президент Египта Мухаммеда Мурси к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара.