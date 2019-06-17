В Союзе журналистов увидели связь между делами Ивана Голунова и Игоря Рудникова

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17 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 22:57  |  vz.ru
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Российский лес теряют в регионах

Лесное хозяйство России требует спасения Фото: Илья Галахов/Интерпресс/ТАСС
Возложенная на регионы ноша по управлению и контролю за огромным лесным хозяйством России оказалась для многих непосильной. Вместо грамотного и бережного хозяина в отрасли на местах процветает разбазаривание природных ресурсов и злоупотребление полномочиями. Во что превратилось лесное богатство России и как исправить непростую ситуацию? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Конфликт в Чемодановке доказал недопустимость самосуда

МВД могло воспрепятствовать развитию конфликта в Чемодановке Фото: vk.com /Типичная Пенза
Между местными жителями и цыганской общиной в селе Чемодановка Пензенской области произошел бытовой конфликт, который перерос в массовую драку с ранеными и одним погибшим. Эксперты отмечают: когда власти и полиция оперативно не вмешиваются и проблема тлеет длительное время, инициативу перехватывают жители, которые начинают вершить самосуд. Ситуация в Чемодановке должна стать уроком для всех регионов России. Подробности...
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Британский спецназ готовится к новой войне

Британские спецподразделения недавно прошли большую реформу - и теперь их ждет новаяФото: defenceimagery.mod.uk
Будет ли британский спецназ воевать с Россией? Именно такие предположения были сделаны после публикаций о том, как изменится подготовка спецподразделений Великобритании – вместо борьбы с терроризмом они будут затачиваться на проведение спецопераций в рамках широкомасштабной войны. Но с кем будет эта война? Есть основания полагать, что Россия тут ни при чем. Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Москва и Запад вместе победили в Молдавии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Свержение олигарха Плахотнюка в Молдавии – это не только победа молдавского народа. Это еще и геополитическая победа России – причем не «над», а «с» Западом. Подробности...
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Русский язык – залог сохранения Украины

Глеб Простаков, журналист
Требование о государственном статусе русского языка должно стать маркером реальной оппозиции, которая рано или поздно появится на Украине. Ведь Украина либо возможна как двуязычная толерантная страна, либо невозможна в принципе. Подробности...
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Начало конца демократической легитимности

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Каждый, кто до сих пор верит в демократию, должен держать кулаки за Трампа. Свалив Дональда, мировая элита попытается решить вопрос «популизма» раз и навсегда. И тогда одно из двух – или хаос, или мир Оруэлла. Подробности...
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            В Союзе журналистов увидели связь между делами Ивана Голунова и Игоря Рудникова

               17 июня 2019, 22:21
            Фото: Виталий Невар/ТАСС
            Текст: Оксана Борисова,
            Алексей Нечаев

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            «Наверное, это произошло на общей волне – после случая Ивана Голунова, после объединения гражданского общества и журналистского сообщества», – сказал газете ВЗГЛЯД глава СЖР Владимир Соловьев, комментируя вердикт суда, отпустившего на свободу калининградского журналиста Игоря Рудникова.

            Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил радость вердиктом петербургского суда по поводу Игоря Рудникова.

            «Мы про это дело знаем и занимаемся им давно. Я сам не раз бывал в Калининграде и общался с коллегами, в том числе и из газеты «Новые колеса». Наше отделение в Калининградской области, которое возглавляет Анатолий Стародворский, постоянно было со мной в контакте по этому делу. Когда в свое время на Рудникова было совершенно нападение, туда выехала целая делегация из Союза журналистов во главе с нашим секретарем, нынешним депутатом Госдумы Евгением Примаковым, и подробно с этим делом разбиралась», – напомнил Соловьев.

            «Мы писали бумаги в разные органы власти, чтобы проявили внимание к этому делу. Вчера у нас был митинг на проспекте Сахарова, где многие выступающие вспоминали Рудникова. Но сегодня это известие было неожиданно для нас. Наверное, это произошло на общей волне – после случая Ивана Голунова, после объединения гражданского общества и журналистского сообщества», – предположил глава Союза.

            «Мы надеемся, что это коснется не только Ивана Голунова, Игоря Рудникова, и сейчас вспомнят про Андрея Евгеньева, который по такому же делу, по какому собирались уголовно преследовать Голунова, сидит в тюрьме уже третий год», – отметил Соловьев.

            «Сегодня у нас на сайте и у меня в Фейсбуке было опубликовано открытое обращение к главе СК Александру Бастрыкину, потому что в деле Евгеньева было много нарушений во время задержания, ареста, он был избит. Наш коллега отрицает свою причастность к наркотикам, – точно также как Иван Голунов. Мы верим, что это дело тоже будет пересмотрено. Это тоже очень важно сейчас. Это касается не только журналистов, это касается очень многих наших сограждан», – отметил глава Союза.

            «Вчера на митинге мы приняли резолюцию о том, что очень важно разобраться с 228 статьей УК по хранению и распространению наркотиков, по которой у нас чуть ли не сорок тысяч людей находится в заключении. Это способ, с помощью которого человеку можно сломать судьбу, здоровье, лишить бизнеса. Посадить в тюрьму очень легко, просто подсунув какой-то небольшой пакетик», – возмущается Соловьев.

            «Вчера на митинге все требовали, чтобы расследования велись прозрачно для общественности, чтобы люди не страдали и недобросовестные полицейские не могли так действовать против честных граждан», – подытожил глава Союза журналистов России.

            Как сообщил в понедельник ТАСС, Московский районный суд Петербурга в понедельник огласил приговор бывшему заместителю полпреда президента по СЗФО Александру Дацышину по уголовному делу о пособничестве в вымогательстве денег у главы управления СК по Калининградской области. Суд переквалифицировал ему обвинение на статью о пособничестве в покушении на самоуправство, назначил наказание в виде 350 часов обязательных работ и освободил от наказания по отбытию. Ранее Дацышин обвинялся в пособничестве в вымогательстве.

            Вторым фигурантом дела является экс-депутат Калининградской областной думы и журналист Игорь Рудников. Он обвинялся в вымогательстве и в том, что не уведомил о наличии документа на право постоянного проживания в иностранном государстве.

            Суд не нашел состава преступления по статье о вымогательстве и также переквалифицировал Рудникову обвинение на статью о самоуправстве, назначил наказание в виде 550 часов обязательных работ и также освободил его в связи с отбытием. Свою вину оба не признали.

             «Я приветствую освобождение журналиста Игоря Рудникова, редактора российской газеты «Новые колеса», – написал представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ. – Этого ожидали давно. Я призываю власти снять с него все обвинения и полностью оправдать его. Он не должен был проводить 20 месяцев в заключении».

            Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2017 года, сразу после ареста, скандал вокруг Рудникова вышел за пределы России. За него вступился международный «Комитет защиты журналистов». Рудников – самый известный «борец с коррупцией» в регионе – подозревается в том, что шантажировал начальника местного СК.

            Как известно, Калининградский областной суд в феврале удовлетворил иск Роскомнадзора о закрытии газеты «Новые колеса», учредителем и редактором которой являлся Рудников. Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир тогда выразил обеспокоенность по поводу решения суда. В понедельник Арлем Дезир приветствовал в решение российского суда освободить из-под стражи Рудникова.

            Калининградские коллеги Рудникова также приветствовали его освобождение.

            «Моя изначальная позиция по делу Игоря Рудникова была очень четкой: для того, чтобы сажать журналиста, и даже не журналиста, а издателя (а это как говорят в Одессе – две большие разницы) за решетку – нужны очень веские основания. И, как правило, эти основания должны быть безусловно доказанными», – заявил газете ВЗГЛЯД публицист, обладатель премии «Золотое перо России» Илья Стулов.

            «Потому я считаю, что ни Рудников, ни кто-либо другой при тех основаниях, которые были обозначены изначально, не должен был находиться за решеткой», – добавил Стулов.

            «Да, в деле фигурировали деньги. Достаточно крупная сумма, «зависшая» между начальником регионального СК и издателем газеты. Суд признал этот факт. Но вымогал ли их Рудников или согласился на заманчивое предложение – вопрос, собственно говоря, определяющий», – пояснил Стулов.

            По его словам, любой кулуарный меркантильный вопрос бросает тень на профессию. «Никоим образом не оправдываю. Но это совсем не значит, что издатель за пространные рассуждения о понесенных расходах должен лишиться свободы на долгие годы, а сам генерал, вызвавшийся эти расходы компенсировать, должен выглядеть белым и пушистым», – добавил Стулов.

            «Репутация газеты, которую основал и которой руководил Рудников мягко говоря, неоднозначная, но за плохую репутацию никто никого сажать не должен. Для ограничения работы подобных СМИ есть другие инструменты и Роскомнадзор», – подчеркнул публицист.

            «И я не сомневаюсь в том, что на такой вердикт повлиял скандал с Иваном Голуновым. То есть, хайп, пойманный на том деле, в любом случае повлиял на решение суда», – заключил Стулов.


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