Во второй волне конкурса «Цифровой прорыв» участвуют свыше 350 человек

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17 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 18:13  |  vz.ru
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Российский лес теряют в регионах

Лесное хозяйство России требует спасения Фото: Илья Галахов/Интерпресс/ТАСС
Возложенная на регионы ноша по управлению и контролю за огромным лесным хозяйством России оказалась для многих непосильной. Вместо грамотного и бережного хозяина в отрасли на местах процветает разбазаривание природных ресурсов и злоупотребление полномочиями. Во что превратилось лесное богатство России и как исправить непростую ситуацию? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Конфликт в Чемодановке доказал недопустимость самосуда

МВД могло воспрепятствовать развитию конфликта в Чемодановке Фото: vk.com /Типичная Пенза
Между местными жителями и цыганской общиной в селе Чемодановка Пензенской области произошел бытовой конфликт, который перерос в массовую драку с ранеными и одним погибшим. Эксперты отмечают: когда власти и полиция оперативно не вмешиваются и проблема тлеет длительное время, инициативу перехватывают жители, которые начинают вершить самосуд. Ситуация в Чемодановке должна стать уроком для всех регионов России. Подробности...
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Британский спецназ готовится к новой войне

Британские спецподразделения недавно прошли большую реформу - и теперь их ждет новаяФото: defenceimagery.mod.uk
Будет ли британский спецназ воевать с Россией? Именно такие предположения были сделаны после публикаций о том, как изменится подготовка спецподразделений Великобритании – вместо борьбы с терроризмом они будут затачиваться на проведение спецопераций в рамках широкомасштабной войны. Но с кем будет эта война? Есть основания полагать, что Россия тут ни при чем. Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Москва и Запад вместе победили в Молдавии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Свержение олигарха Плахотнюка в Молдавии – это не только победа молдавского народа. Это еще и геополитическая победа России – причем не «над», а «с» Западом. Подробности...

Русский язык – залог сохранения Украины

Глеб Простаков, журналист
Требование о государственном статусе русского языка должно стать маркером реальной оппозиции, которая рано или поздно появится на Украине. Ведь Украина либо возможна как двуязычная толерантная страна, либо невозможна в принципе. Подробности...
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Начало конца демократической легитимности

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Каждый, кто до сих пор верит в демократию, должен держать кулаки за Трампа. Свалив Дональда, мировая элита попытается решить вопрос «популизма» раз и навсегда. И тогда одно из двух – или хаос, или мир Оруэлла. Подробности...
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            Во второй волне конкурса «Цифровой прорыв» участвуют свыше 350 человек

            17 июня 2019, 17:46

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            На минувших выходных прошел второй тур регионального этапа всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», одного из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей», в котором приняли участие 351 человек в области программирования, дизайна и управления проекта из Якутска, Казани, Великого Новгорода, Перми и Симферополя.

            По итогам второй волны конкурса в финал попали 54 лучшие команды, сообщается на сайте АНО «Россия – страна возможностей».

            Задания для участников определялись стратегическими направлениями внутренней политики страны. На хакатоне им предложили разработать прототипы цифровых продуктов для здравоохранения, образовании и науки, государственного управления, транспорта и логистики, а также ЖКХ и городской среды.

            В экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» вошли представители органов государственной власти и крупнейших российских компаний – госкорпорации «Росатом», Mail.ru Group, «Мегафон», МТС.

            «Хакатон в Казани стал одним из самых ярких этапов второй волны полуфиналов конкурса «Цифровой прорыв». В Татарстане традиционно много специалистов с глубокой экспертизой в ИТ, поэтому выбирать лучшие команды для жюри было непростой задачей. Все представленные проекты были на очень высоком уровне. В итоге на финальный хакатон приглашения получили 15 команд», – отметил Владислав Даванков, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей».

            «Мы были рады приветствовать команды второй волны на «Цифровом прорыве», каждая из них сделала свой неоценимый вклад в развитие российских национальных проектов в различных жизненно важных индустриях, – комментирует Олег Мансуров, руководитель конкурса «Цифровой прорыв. – Мы надеемся, что в финале конкурса участники покажут все свои возможности и создадут прототипы инновационных решений, которые изменят жизнь россиян уже в ближайшие годы».

            «Мы благодарны организаторам за то, что на одной площадке они собрали специалистов, которым не безразлично цифровое будущее нашей страны. Конкурс может принести конкретные результаты в различных жизненно важных отраслях – ЖКХ, транспорте и логистике, образовании и здравоохранении. Также он поможет реализоваться многим специалистам – на «Цифровом прорыве» мы все получили уникальный опыт общения с другими командами и экспертами, которые на протяжении всего конкурса давали нам дельные советы, часть из которых мы реализовали в нашем проекте. Верим, что если мы победим в конкурсе, то наше решение станет поистине прорывным для образовательной сферы, которая постепенно внедряет инновационные решения в своих процессах», - прокомментировала Лариса Лизунова, капитан команды «Цифровой Спецназ» из Великого Новгорода.

            «Мы видим большой потенциал в теме экспорта образования, поэтому решили немного отойти от задания и показать, как в этой нише можно создать B2C-продукт. Честно, было сложно – нас в команде всего три человека, поэтому мы немного отставали от других полуфиналистов в технической реализации. Но зато мы сильны в маркетинге и бизнес-модели, и постарались сделать это своим преимуществом. Очень приятно, что это заметило экспертное жюри», – отметил Иннокентий Слепцов, капитан команды RusEdu из Якутска.

            Финал конкурса состоится в сентябре 2019 года в Республике Татарстан. В нем примут участие команды-финалисты регионального этапа, который проходит в 40 городах России с 8 июня по 28 июля.

            Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 тыс. 474 заявки из всех регионов России.

            20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены более 37 тыс. зарегистрированных участников. Конкурсанты подтвердили свои компетенции, пройдя свыше 132 тыс. тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ. К участию в региональном этапе конкурса «Цифровой прорыв» приглашены более 19 тыс. человек.

            Очные мероприятия будут проводиться с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов – соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создадут прототипы цифровых продуктов.

            По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре АНО «Россия – страна возможностей».

            Экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» включает представителей таких крупных компаний как «Росатом», «Mail.ru Group», «Мегафон», «МТС».


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