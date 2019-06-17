Во второй волне конкурса «Цифровой прорыв» участвуют свыше 350 человек

На минувших выходных прошел второй тур регионального этапа всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», одного из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей», в котором приняли участие 351 человек в области программирования, дизайна и управления проекта из Якутска, Казани, Великого Новгорода, Перми и Симферополя.

По итогам второй волны конкурса в финал попали 54 лучшие команды, сообщается на сайте АНО «Россия – страна возможностей».

Задания для участников определялись стратегическими направлениями внутренней политики страны. На хакатоне им предложили разработать прототипы цифровых продуктов для здравоохранения, образовании и науки, государственного управления, транспорта и логистики, а также ЖКХ и городской среды.

В экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» вошли представители органов государственной власти и крупнейших российских компаний – госкорпорации «Росатом», Mail.ru Group, «Мегафон», МТС.

«Хакатон в Казани стал одним из самых ярких этапов второй волны полуфиналов конкурса «Цифровой прорыв». В Татарстане традиционно много специалистов с глубокой экспертизой в ИТ, поэтому выбирать лучшие команды для жюри было непростой задачей. Все представленные проекты были на очень высоком уровне. В итоге на финальный хакатон приглашения получили 15 команд», – отметил Владислав Даванков, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей».

«Мы были рады приветствовать команды второй волны на «Цифровом прорыве», каждая из них сделала свой неоценимый вклад в развитие российских национальных проектов в различных жизненно важных индустриях, – комментирует Олег Мансуров, руководитель конкурса «Цифровой прорыв. – Мы надеемся, что в финале конкурса участники покажут все свои возможности и создадут прототипы инновационных решений, которые изменят жизнь россиян уже в ближайшие годы».

«Мы благодарны организаторам за то, что на одной площадке они собрали специалистов, которым не безразлично цифровое будущее нашей страны. Конкурс может принести конкретные результаты в различных жизненно важных отраслях – ЖКХ, транспорте и логистике, образовании и здравоохранении. Также он поможет реализоваться многим специалистам – на «Цифровом прорыве» мы все получили уникальный опыт общения с другими командами и экспертами, которые на протяжении всего конкурса давали нам дельные советы, часть из которых мы реализовали в нашем проекте. Верим, что если мы победим в конкурсе, то наше решение станет поистине прорывным для образовательной сферы, которая постепенно внедряет инновационные решения в своих процессах», - прокомментировала Лариса Лизунова, капитан команды «Цифровой Спецназ» из Великого Новгорода.

«Мы видим большой потенциал в теме экспорта образования, поэтому решили немного отойти от задания и показать, как в этой нише можно создать B2C-продукт. Честно, было сложно – нас в команде всего три человека, поэтому мы немного отставали от других полуфиналистов в технической реализации. Но зато мы сильны в маркетинге и бизнес-модели, и постарались сделать это своим преимуществом. Очень приятно, что это заметило экспертное жюри», – отметил Иннокентий Слепцов, капитан команды RusEdu из Якутска.

Финал конкурса состоится в сентябре 2019 года в Республике Татарстан. В нем примут участие команды-финалисты регионального этапа, который проходит в 40 городах России с 8 июня по 28 июля.

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 тыс. 474 заявки из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены более 37 тыс. зарегистрированных участников. Конкурсанты подтвердили свои компетенции, пройдя свыше 132 тыс. тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ. К участию в региональном этапе конкурса «Цифровой прорыв» приглашены более 19 тыс. человек.

Очные мероприятия будут проводиться с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов – соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создадут прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре АНО «Россия – страна возможностей».

Экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» включает представителей таких крупных компаний как «Росатом», «Mail.ru Group», «Мегафон», «МТС».