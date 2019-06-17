В ЕС заявили о работе над «новыми отношениями» с Россией

Евросоюз работает над новыми отношениями с Россией, так как без Москвы невозможна архитектура безопасности, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Я осуждаю аннексию Крыма, но нельзя враждебно принимать Россию. Нет архитектуры безопасности без России. Поэтому Еврокомиссия работает над новыми отношениями с РФ: мы хотим вести людей друг к другу, чтобы жить в мире», – приводит его слова представитель пресс-службы ЕК Мина Андреева, передает РИА «Новости».

В июне Евросоюз заявил, что «двойственный подход» по отношению к России оказался успешным и позволил сдерживать «напористое поведение» Москвы, одновременно сотрудничая с ней по ряду внешнеполитических вопросов.