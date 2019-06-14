ЕС заявил об успехе «двойственного подхода» в сдерживании России

Евросоюз счел успешным свой «двойственный подход» по отношению к России, который позволил сдерживать «напористое поведение» Москвы и одновременно сотрудничать с ней по ряду внешнеполитических вопросов, говорится в докладе дипслужбы ЕС.

Глава европейской дипломатии подготовила отчетный доклад о результатах выполнения глобальной стратегии ЕС за последние три года. Отчет будет представлен для обсуждения главам МИД стран ЕС на встрече 17 июня.

«В последние годы мы последовательно применяем двойственный подход в отношениях с Россией, которая остается стратегическим вызовом для ЕС: санкции в ответ на нарушение Россией международного права и избирательное участие по вопросам, представляющим интерес для ЕС», – говорится в докладе, передает РИА «Новости».

В документе отмечается, что ЕС сдерживал «напористое и некооперативное поведение России», при этом сотрудничая с Москвой по широкому кругу внешнеполитических вопросов.

Тем временем главы МИД 28 стран-членов Евросоюза отложили обсуждение вопроса введения новых санкций в отношении России в связи с выдачей российских паспортов жителям Донбасса.

Ранее профессор Кельнского университета Томас Егер в статье для Frankfurter Allgemeine написал, что Россия, Китай и Соединенные Штаты конкурируют за влияние на формирование нового миропорядка, однако Европейскому союзу нечего им противопоставить.