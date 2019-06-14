Совет ЕС отложил обсуждение санкций против России

Главы МИД 28 стран-членов Евросоюза на заседании 17 июня в Люксембурге не планируют обсуждать вопрос введения новых санкций в отношении России в связи с выдачей российских паспортов жителям Донбасса.

«Этот вопрос сейчас не входит в повестку дня совета», – сообщил представитель ЕС в преддверии этой встречи, передает ТАСС.

В четверг сообщалось, что Евросоюз планирует ввести против Москвы новые санкции из-за якобы непрекращающегося российского вмешательства в ситуацию на востоке Украины.

5 июня дипломаты ЕС одобрили продление санкций против России по Крыму. При этом внутри Евросоюза все чаще говорят о вреде антироссийских санкций, первые из которых были наложены еще в 2014 году.

24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства страны для жителей ЛНР и ДНР. Позже МВД заявило о тысячах заявлений на получение российского паспорта.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за получение гражданства России.