Кучерена предложил способы борьбы с сексуальными домогательствами в полиции

Глава общественного совета при МВД, адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал газете ВЗГЛЯД факт заведения уголовного дела на челябинского полковника полиции за домогательства к сотрудницам.

«Не думаю, что проблема сексуального домогательства существует только в МВД, она существует в любом обществе. Важно, что эти факты сегодня не скрываются, и система МВД открыта – если сотрудник нарушает закон, это становится достоянием гласности, и к нему применяются меры не только дисциплинарного, но и уголовного характера», – отметил Кучерена.

Юрист особо подчеркнул, что сегодня в законодательстве существует проблема классификации: какие поступки можно считать сексуальным домогательством, а какие – нет.

«Не каждая сотрудница пойдет писать заявление; при этом сотрудницы должны четко понимать, что попадает под критерии сексуального домогательства, а что нет. Я, как юрист и как практик, готов выступить с предложением по разработке этих критериев, провести общественные слушания и привлечь экспертов», – предложил Кучерена.

Несмотря на то, что механизм защиты сотрудниц МВД от домогательств на рабочем месте сегодня существует, многие из тех, кто сталкиваются с подобной проблемой, об этом не говорят, уверен собеседник.

«Девушки боятся, не понимают, как действовать, не понимают, что означают те или иные жесты или намеки. Но, с другой стороны, нельзя забывать и о том, что существует предвзятое отношение к мужчинам – ложные доносы и показания. Появление критериев поможет и в том, и в другом случае. Считаю, что начинать надо с этого», – подчеркнул Кучерена.

По мнению члена общественного совета при МВД, политолога, историка Натальи Нарочницкой, проблема домогательств стара как мир, мужчины всегда обращали внимание на женщин вследствие их природной предрасположенности. «Это лучше, чем если бы мужчины обращали внимание на мужчин, однако нужно отличать внимание, джентльменскую любезность по отношению к женщине, которая не только допустима, но и необходима, от грязных намеков и попыток склонить к интимным отношениям», – заметила собеседница.

Когда такое поведение сопровождается еще и давлением на профессиональную деятельность, по мнению Нарочницкой, это омерзительно вдвойне. «Как правило, эти мужчины сами женаты, а вокруг них находятся молодые девушки, приставать к которым без любви и серьезных намерений аморально и подло, либо замужние молодые женщины, приставание к которым кроме того, что аморально, еще и является воровством в самом плохом смысле этого слова», – заметила она.

Отвечая на вопрос о том, существуют ли сегодня для сотрудниц МВД механизмы защиты от сексуальных домогательств, эксперт ответила, что с трудом представляет, как могут выглядеть эти механизмы. «Что это может быть? Тотальное доносительство? Доносительство противоречит русской культуре. Защитой должно быть благородство и с той и с другой стороны, а это воспитывается с детских садов и никакими правовыми нормами этого не достичь», – полагает Нарочницкая.

«Без общего оздоровления общества, без повышения планки морального поведения во всех без исключения областях – как в бизнесе, так и в отношениях между мужчиной и женщиной – добиться улучшений невозможно, эта проблема будет повторяться», – уверена собеседница.

Ранее стало известно, что на челябинского полковника полиции завели уголовное дело. Главу следственного отдела ОМВД «Чебаркульский» Рифа Биктимирова подозревают в сексуальных домогательствах к подчиненным ему женщинам.

Напомним, в конце октября 2018 года в Уфе 23-летняя дознавательница полиции обратилась в полицию с заявлением о том, что ее изнасиловали сослуживцы. Позже все подозреваемые были арестованы.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД