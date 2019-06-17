Кучерена предложил способы борьбы с сексуальными домогательствами в полиции

Взгляд
17 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 15:16  |  vz.ru
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Российский лес теряют в регионах

Лесное хозяйство России требует спасения Фото: Илья Галахов/Интерпресс/ТАСС
Возложенная на регионы ноша по управлению и контролю за огромным лесным хозяйством России оказалась для многих непосильной. Вместо грамотного и бережного хозяина в отрасли на местах процветает разбазаривание природных ресурсов и злоупотребление полномочиями. Во что превратилось лесное богатство России и как исправить непростую ситуацию? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Конфликт в Чемодановке доказал недопустимость самосуда

МВД могло воспрепятствовать развитию конфликта в Чемодановке Фото: vk.com /Типичная Пенза
Между местными жителями и цыганской общиной в селе Чемодановка Пензенской области произошел бытовой конфликт, который перерос в массовую драку с ранеными и одним погибшим. Эксперты отмечают: когда власти и полиция оперативно не вмешиваются и проблема тлеет длительное время, инициативу перехватывают жители, которые начинают вершить самосуд. Ситуация в Чемодановке должна стать уроком для всех регионов России. Подробности...
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Британский спецназ готовится к новой войне

Британские спецподразделения недавно прошли большую реформу - и теперь их ждет новаяФото: defenceimagery.mod.uk
Будет ли британский спецназ воевать с Россией? Именно такие предположения были сделаны после публикаций о том, как изменится подготовка спецподразделений Великобритании – вместо борьбы с терроризмом они будут затачиваться на проведение спецопераций в рамках широкомасштабной войны. Но с кем будет эта война? Есть основания полагать, что Россия тут ни при чем. Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Русский язык – залог сохранения Украины

Глеб Простаков, журналист
Требование о государственном статусе русского языка должно стать маркером реальной оппозиции, которая рано или поздно появится на Украине. Ведь Украина либо возможна как двуязычная толерантная страна, либо невозможна в принципе. Подробности...
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Начало конца демократической легитимности

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Каждый, кто до сих пор верит в демократию, должен держать кулаки за Трампа. Свалив Дональда, мировая элита попытается решить вопрос «популизма» раз и навсегда. И тогда одно из двух – или хаос, или мир Оруэлла. Подробности...
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Диалоги яйца и курицы

Ольга Андреева, Журналист
Связь поколений – странная штука. Нам кажется, что наши дети какие-то другие, что они в некотором смысле инопланетяне. Наверное, так оно и есть. Но вообще-то они – это мы. Просто надо чаще друг с другом разговаривать. Подробности...
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            НОВОСТЬ ЧАСА:Кучерена предложил способы борьбы с сексуальными домогательствами в полиции
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            Кучерена предложил способы борьбы с сексуальными домогательствами в полиции

               17 июня 2019, 14:54
            Фото: Михаил Метцель/ТАСС
            Текст: Мария Трубина

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            Глава общественного совета при МВД, адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал газете ВЗГЛЯД факт заведения уголовного дела на челябинского полковника полиции за домогательства к сотрудницам.

            «Не думаю, что проблема сексуального домогательства существует только в МВД, она существует в любом обществе. Важно, что эти факты сегодня не скрываются, и система МВД открыта – если сотрудник нарушает закон, это становится достоянием гласности, и к нему применяются меры не только дисциплинарного, но и уголовного характера», – отметил Кучерена.

            Юрист особо подчеркнул, что сегодня в законодательстве существует проблема классификации: какие поступки можно считать сексуальным домогательством, а какие – нет.

            «Не каждая сотрудница пойдет писать заявление; при этом сотрудницы должны четко понимать, что попадает под критерии сексуального домогательства, а что нет. Я, как юрист и как практик, готов выступить с предложением по разработке этих критериев, провести общественные слушания и привлечь экспертов», – предложил Кучерена.

            Несмотря на то, что механизм защиты сотрудниц МВД от домогательств на рабочем месте сегодня существует, многие из тех, кто сталкиваются с подобной проблемой, об этом не говорят, уверен собеседник.

            «Девушки боятся, не понимают, как действовать, не понимают, что означают те или иные жесты или намеки. Но, с другой стороны, нельзя забывать и о том, что существует предвзятое отношение к мужчинам – ложные доносы и показания. Появление критериев поможет и в том, и в другом случае. Считаю, что начинать надо с этого», – подчеркнул Кучерена.

            По мнению члена общественного совета при МВД, политолога, историка Натальи Нарочницкой, проблема домогательств стара как мир, мужчины всегда обращали внимание на женщин вследствие их природной предрасположенности. «Это лучше, чем если бы мужчины обращали внимание на мужчин, однако нужно отличать внимание, джентльменскую любезность по отношению к женщине, которая не только допустима, но и необходима, от грязных намеков и попыток склонить к интимным отношениям», – заметила собеседница.

            Когда такое поведение сопровождается еще и давлением на профессиональную деятельность, по мнению Нарочницкой, это омерзительно вдвойне. «Как правило, эти мужчины сами женаты, а вокруг них находятся молодые девушки, приставать к которым без любви и серьезных намерений аморально и подло, либо замужние молодые женщины, приставание к которым кроме того, что аморально, еще и является воровством в самом плохом смысле этого слова», – заметила она.

            Отвечая на вопрос о том, существуют ли сегодня для сотрудниц МВД механизмы защиты от сексуальных домогательств, эксперт ответила, что с трудом представляет, как могут выглядеть эти механизмы. «Что это может быть? Тотальное доносительство? Доносительство противоречит русской культуре. Защитой должно быть благородство и с той и с другой стороны, а это воспитывается с детских садов и никакими правовыми нормами этого не достичь», – полагает Нарочницкая.

            «Без общего оздоровления общества, без повышения планки морального поведения во всех без исключения областях – как в бизнесе, так и в отношениях между мужчиной и женщиной – добиться улучшений невозможно, эта проблема будет повторяться», – уверена собеседница.

            Ранее стало известно, что на челябинского полковника полиции завели уголовное дело. Главу следственного отдела ОМВД «Чебаркульский» Рифа Биктимирова подозревают в сексуальных домогательствах к подчиненным ему женщинам.

            Напомним, в конце октября 2018 года в Уфе 23-летняя дознавательница полиции обратилась в полицию с заявлением о том, что ее изнасиловали сослуживцы. Позже все подозреваемые были арестованы.

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