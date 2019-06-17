Кремль прокомментировал конфликт в Чемодановке

Президенту Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка Пензенской области, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно, нам известно о том, что там происходит, это также весьма резонансная ситуация. И сейчас президент был в Таджикистане, и ему докладывалось, когда это все случилось», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о возможном иностранном вмешательстве в ситуацию, пресс-секретарь главы государства отметил, что о причинах произошедшего в Чемодановке «с руки говорить правоохранительным органам».

Вечером в пятницу около 1,5 тыс. человек вышли на сельский сход в Чемодановке после массовой драки, в которой погиб один человек, еще один попал в реанимацию. По делу о драке в полицию были доставлены 174 человека, трое задержаны. Возбуждены уголовные дела. Задержан подозреваемый в убийстве в массовой драке.

Тем временем Роскомнадзор сообщил об удалении из социальных сетей недостоверной информации о конфликте в Чемодановке в Пензенской области.

Лидер российских цыган Надежда Деметер рассказала газете ВЗГЛЯД о ситуации в Чемодановке.