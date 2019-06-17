Лобода отреагировала на слухи о ссоре с Лазаревым

Певица Светлана Лобода прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что между ней и Сергеем Лазаревым якобы произошел конфликт на вручении премии «Муз-ТВ».

«Ой, пусть сам расскажет. Люди такие разные, такие странные. И порой так странно себя ведут», – ответила она на вопрос о причине перепалки между артистами. Слова певицы приводит «Вечерняя Москва».

Напомним, по сообщениям СМИ, во время музыкальной премии Лазарев повздорил с Лободой, победившей в номинации «Лучшая певица года». Певец якобы грубо спросил у коллеги, действительно ли та считает себя «самой крутой».

Сам Лазарев посмеялся над этими сообщениями и восхитился фантазией источника этих слухов.