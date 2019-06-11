Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой

Певец Сергей Лазарев отреагировал на сообщения прессы о конфликте с исполнительницей Светланой Лободой на премии Муз-ТВ.

Лазарев опубликовал в своем Instagram сториз со скриншотом новости про его якобы ссору с Лободой.

«Сын брата свахи жены рассказал. Обожаю. Вот это фантазия», – подписал артист скриншот, добавив смеющиеся смайлы.

Следом идет фотография самого певца с подписью «Злыдень Лазарев» и смайлами.

Завершил серию фотографий анекдот: «Знаете, когда вас нет, о вас такое говорят!» – «Передайте им, что, когда меня нет, они могут меня даже бить!»

По утверждению СМИ, во время музыкальной премии Лазарев повздорил с Лободой, победившей в номинации «Лучшая певица года». Певец якобы грубо спросил у коллеги, действительно ли та считает себя «самой крутой».

После сообщения о скандале на церемонии вручения премии поклонники заметили, что Лобода отписалась от Лазарева в соцсети.