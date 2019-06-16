Голунову предоставили защиту как свидетелю

Журналисту «Медузы» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю по уголовному делу, сообщает «Правозащита Открытки».

Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее в воскресенье сообщалось, что Голунов дал показания по своему делу в качестве свидетеля.

Напомним, Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования, с него сняли все обвинения.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о неожиданном окончании дела.