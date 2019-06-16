В России резко вырос спрос на дома на колесах

За пять месяцев 2019 года в России спрос на дома на колесах вырос на 26%, следует из данных сервиса «Авито».

Одним из факторов называется улучшение качества дорог и строительство новых кемпингов в связи с проведением чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщают «Известия».

Однако эксперты отмечают, что развитию автодомов в России препятствует отсутствие сервисов и услуг по аренде и лизингу таких автомобилей.