Анкара отказалась принимать условия американского ультиматума

Турция не может принять требования США относительно российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы не можем принять настойчивые требования США в вопросе С-400», – передает его слова ТАСС.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что поставки приобретаемых Анкарой систем С-400 начнутся в первой половине июля.

Перед этим сообщалось, что Вашингтон не откликнулся на предложение Анкары о создании совместной рабочей группы по С-400.

Напомним, Пентагон поставил ультиматум, пообещав свернуть сотрудничество с Турцией по F-35, если до 31 июля Анкара не откажется от С-400.