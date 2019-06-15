МИД оценил разрешение кризиса в Молдавии

В Министерстве иностранных дел России удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии.

«В числе важнейших вызовов, стоящих перед новыми властями – решение назревших задач в сфере демократизации внутриполитических процессов, а также социально-экономического развития страны», – говорится в официальном комментарии МИД.

В ведомстве добавили, что Москва ждет от Кишинева конструктивных шагов по взаимодействию в различных областях. Отмечается, что руководство России готово к сотрудничеству с новым правительством Молдавии.

Ранее Конституционный суд Молдавии отменил свои решения от 7-9 июня о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

Напомним, парламент Молдавии после выборов в феврале пытался сформировать правящую коалицию и правительство, в итоге только 8 июня поддерживающая президента Додона Партия социалистов договорилась с блоком Acum выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ).

ДПМ потребовала распустить парламент, но партия социалистов и блок ACUM планируют продолжить работу. ЕС признал новое правительство Молдавии.