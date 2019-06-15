Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента

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15 июня, суббота  |  Последнее обновление — 17:03  |  vz.ru
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Российский лес теряют в регионах

Лесное хозяйство России требует спасения Фото: Илья Галахов/Интерпресс/ТАСС
Возложенная на регионы ноша по управлению и контролю за огромным лесным хозяйством России оказалась для многих непосильной. Вместо грамотного и бережного хозяина в отрасли на местах процветает разбазаривание природных ресурсов и злоупотребление полномочиями. Во что превратилось лесное богатство России и как исправить непростую ситуацию? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Чем опасна для России «лысенковщина»

Карикатура на советских генетиковФото: Борис Ефимов
Ровно 70 лет назад в СССР было объявлено, что генетика противоречит марксистской диалектике. Следствием этого стало отставание страны в целом ряде наук, включая вирусологию, цитологию и кибернетику. Но как академику Лысенко удалось обмануть Сталина? И почему до сих пор нельзя говорить о том, что «лысенковщина», сиречь замена науки идеологией, в России побеждена окончательно? Подробности...
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Молдавия встала на путь саморазрушения

По прогнозам экспертов, Майя Санду (справа) вскоре займется отстранением Игоря Додона (слева) и Зинаиды Гречаной (в центре) от политикиФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Новое молдавское правительство впервые за несколько дней смогло собраться на рабочее заседание. Это стало возможным после снятия блокпостов сторонниками Демпартии, чей лидер Владимир Плахотнюк бежал из страны. Какой будет внутренняя и внешняя политика новых властей? Удастся ли президенту Молдавии Игорю Додону улучшить отношения с Россией? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Дача, как проклятье

Сергей Мардан, публицист
Дача скоро уйдёт в прошлое, как многие советские феномены. Те, кому сегодня 50 лет, станут поколением, которому придется закрыть ворота последнего СНТ «Луч», чтобы никогда туда не вернуться. Новому поколению дачи не нужны. Подробности...
Обсуждение: 73 комментария

Несистемная оппозиция превращается в толпу городских сумасшедших

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Можно заламывать руки, истерить о безнадежности «этой страны» и бесполезности любых усилий. А можно просто кропотливо работать над исправлением проблем, пороков и несправедливостей, постепенно меняя тем самым систему в целом. Подробности...
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Как Россия и Запад поменялись местами

Андрей Бабицкий, журналист
Президенты США и политики рангом пониже регулярно произносят речи, в которых акцентируется божественное предначертание американской политики. Но в Ветхом Завете совсем иной народ выступает в качестве избранного. Подробности...
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            Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента

               15 июня 2019, 15:51
            Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
            Текст: Евгения Шестак

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            Конституционный суд Молдавии отменил свои решения о роспуске парламента и проведении досрочных выборов, заявил председатель КС Михай Поалелунжь.

            «Конституционный суд Молдавии постановил пересмотреть и аннулировать решения Конституционного суда от 7-9 июня», – приводит слова Поалелунжь РИА «Новости».

            Отмечается, что вместе с отменой решений суда от 7–9 июня парламент во главе с Зинаидой Гречаный получает статус конституционного, а формирование правительства во главе с Майей Санду становится законным.

            В свою очередь, президент Молдавии Игорь Додон приветствовал вердикт суда и заявил, что кризис власти в стране преодолен, передает ТАСС.

            «Решение суда пересмотреть решения, приведшие к политическому кризису в стране, было принято по моему запросу. Все сомнительные юридические толкования были отменены. Политический и конституционный кризисы в стране преодолены. Я приветствую это решение», – сказал глава Молдавии.

            Напомним, парламент Молдавии после выборов в феврале пытался сформировать правящую коалицию и правительство, в итоге только 8 июня поддерживающая президента Додона Партия социалистов договорилась с блоком Acum выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ).

            После этого ДПМ обратилась в Конституционный суд, требуя оценить законность этих действий, после чего суд признал данные решения неконституционными.

            ДПМ потребовала распустить парламент, но партия социалистов и блок ACUM планируют продолжить работу. ЕС признал новое правительство Молдавии.


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