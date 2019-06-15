Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента

Конституционный суд Молдавии отменил свои решения о роспуске парламента и проведении досрочных выборов, заявил председатель КС Михай Поалелунжь.

«Конституционный суд Молдавии постановил пересмотреть и аннулировать решения Конституционного суда от 7-9 июня», – приводит слова Поалелунжь РИА «Новости».

Отмечается, что вместе с отменой решений суда от 7–9 июня парламент во главе с Зинаидой Гречаный получает статус конституционного, а формирование правительства во главе с Майей Санду становится законным.



В свою очередь, президент Молдавии Игорь Додон приветствовал вердикт суда и заявил, что кризис власти в стране преодолен, передает ТАСС.

«Решение суда пересмотреть решения, приведшие к политическому кризису в стране, было принято по моему запросу. Все сомнительные юридические толкования были отменены. Политический и конституционный кризисы в стране преодолены. Я приветствую это решение», – сказал глава Молдавии.

Напомним, парламент Молдавии после выборов в феврале пытался сформировать правящую коалицию и правительство, в итоге только 8 июня поддерживающая президента Додона Партия социалистов договорилась с блоком Acum выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ).

После этого ДПМ обратилась в Конституционный суд, требуя оценить законность этих действий, после чего суд признал данные решения неконституционными.

ДПМ потребовала распустить парламент, но партия социалистов и блок ACUM планируют продолжить работу. ЕС признал новое правительство Молдавии.