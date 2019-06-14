Замдиректора театра кукол имени Образцова уволили из-за конфликта с коллективом

Первого заместителя директора театра кукол имени Образцова Юрия Шерлинга уволили после его конфликта с коллективом театра.

«Я рассмотрел обращение коллектива и, разобравшись по существу высказанных претензий к первому заму, прекратил действие трудового договора с Шерлингом», – сказал директор театра Владимир Бакулев, передает «Интерфакс».

Режиссер-постановщик, внучка Сергея Образцова Екатерина Образцова отметила, что Шерлинга уволили из-за того, что он не предоставил документы о высшем образовании.

Ранее сообщалось, что между коллективом и новым руководством сложилась конфликтная ситуация.

«Когда человек приходит и говорит: «Я пришел поднять со дна ваш театр», человек, который сам сознается, что он ничего не знает о театре кукол и в нем не понимает, то тут не понимаем мы, как это согласовывается с Годом театра, когда был призыв привлекать как можно больше профессионалов в театры России», – ранее комментировала ситуацию в театре Екатерина Образцова.

В результате, часть коллектива после назначения Шерлинга стала подавать заявления об увольнении.

Ранее конфликтная ситуация произошла в театре на Малой Бронной. Там, актриса Настасья Самбурская со скандалом покинула труппу, предложив зрителям «сдавать билеты». Причиной этого стали разногласия с новым режиссером Антоном Яковлевым.