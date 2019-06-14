День медика в Приморье отметили свадьбой и раздачей жилья

В преддверии празднования Дня медработника в приморской Находке состоялись сразу несколько знаменательных событий: на городском собрании, посвященном чествованию медиков, недавно прибывшему молодому специалисту вручили ключи от квартиры, а двое других молодых врачей зарегистрировали брак.

В канун Дня медицинского работника зарегистрировали отношения молодые специалисты Находкинской городской больницы – врач-рентгенолог Александр Коновалов и врач-пульмонолог Валентина Новоселова, говорится в сообщении на сайте администрации Приморского края.

Выпускники Тихоокеанского медицинского университета работают в медучреждении около года. Александр – коренной житель Находки, учился по целевому набору от городской больницы, после интернатуры прошел профессиональную переподготовку по специальности «рентгенология». Валентина – из Уссурийска, приехала в Находку вслед за будущим мужем.

Дату для бракосочетания молодые выбрали неслучайно. Оба – продолжатели медицинских династий: отец жениха является врачом ультразвуковой диагностики в родильном доме, мать работала там же более 20 лет, а сестра – зубной врач. Бабушка долгое время руководила больницей в поселке Южно-Морском.

Мама невесты – почетный житель Уссурийска, член Ассоциации медсестер Приморского края, куратор и наставник студентов Уссурийского медицинского колледжа.

Трудоустроившись в Находкинскую горбольницу, молодые специалисты получили единовременную выплату от медучреждения. Сейчас Александру и Валентине также перечисляют выплаты из краевого бюджета: компенсацию оплаты за услуги теплоснабжения, ежемесячную добавку к заработной плате в размере 10 тыс. рублей и другие меры поддержки, введенные региональной властью.

Кроме того, молодожены получат служебную двухкомнатную квартиру. В ближайшее время администрация города предложит врачам несколько вариантов.

Участковый врач-педиатр Светлана Гребнева, переехавшая в Находку из Артема, уже стала обладательницей однокомнатной квартиры – на торжественном мероприятии, приуроченном к празднованию Дня медицинского работника, ей вручили ключи. Девушка будет работать в детской поликлинике в Южном микрорайоне.

В Приморье продолжается реализация национального проекта «Здравоохранение». Один из региональных проектов в его рамках – обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения края квалифицированными кадрами.

На данный момент уже принят ряд законов, направленных на решение данной задачи. По инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко с начала 2019 года к зарплате специалистов прибавились несколько мер социальной поддержки: это различные доплаты, льготная ипотека, а также компенсация аренды жилья и услуг ЖКХ.

Привлечение кадров в медицину, в свою очередь, позволит решать и другие задачи нацпроекта.

Напомним, в октябре Кожемяко в ходе съезда врачей Приморского края обозначил основные проблемы медицины региона и указал главные направления работы в сфере здравоохранения.