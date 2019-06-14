Дизайнер пожаловался на избиение охраной известного гей-бара в Москве

Дизайнер Арут Арустамян заявил, что охрана московского гей-бара Mono напала на его подругу, а затем избила его самого.

Как рассказал Арустамян в Facebook, он «впервые за 11 лет встретился с одноклассниками», которые «полностью приняли» его. В связи с этим Арустамян «на полном счастье» решил сводить их в Mono, где «толерантность и «принятие» должны быть безоговорочны».

По версии Арустамяна, одна из его подруг на танцполе случайно наступила владельцу клуба на ногу. Владелец, «показав охраннику пальцем на Алену, дал указание вывести ее из клуба». Выполнять приказ охранник сал «крайне грубо», «пихал и выламывал» девушке руки.

Арустамян заявил, что «вежливо» предложил охраннику отпустить девушку. Дизайнер обещал покинуть клуб «без «замеса». В ответ охранник начал его «грубо пихать», а после «с крайне неадекватным взглядом напал» на Арустамяна, «ударив по лицу». После этого дизайнера вывели из клуба уже трое охранников.

«В результате удара от первого охранника я получил рассечение брови, образовалась шишка», – сообщил он.

После приезда полиции выяснилось, что это не первый подобный инцидент в клубе.

«Смело могу сказать: есть ***ры (грубое обозначение геев – прим. ВЗГЛЯД), а есть геи», – заявил Арустамян.

Владелец Mono Алексей Долотенков заявмил в Facebook, что девушка «постоянно толкалась» и даже «стукнула» его «намеренно в спину» в ответ на просьбу подвинуться, чтобы уборщица могла убрать два разбитых бокала на танцполе.

«Ее друг спровоцировал драку с охраной – факт», – заявил он, добавив, что сам драки не видел, иначе «попытался бы прекратить», так как «драки – не есть гуд».