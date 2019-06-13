Госдума рассмотрит правоприменение статьи о фальсификации доказательств

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что комитеты ведомства проанализируют практику правоприменения статьи уголовного кодекса России о фальсификации доказательств в связи с делом журналиста Голунова.

«Мы проведем анализ правоприменения статьи уголовного кодекса РФ о фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности, не откладывая это в долгий ящик. Такие поручения на следующей неделе будут даны профильным комитетам Госдумы: по законодательству, а также по безопасности и противодействию коррупции», – цитирует Володина РИА «Новости».

Напромним, журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня. Его обвинили в попытке сбыта наркотиков и отправили после задержания под домашний арест. Сам Голунов не признал вины.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования в связи с недоказанностью участия журналиста в совершении преступления.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие выводы относительно системы борьбы с наркоторговлей и уголовного законодательства можно сделать после этой истории.