Банк ограбили на юге Москвы

Утром в четверг вооруженный пистолетом неизвестный ограбил банк на юге Москвы, речь идет о «крупной сумме», сообщили в пресс-службе столичной полиции.

В 9.06 мск в полицию «поступил звонок, что неизвестный мужчина (...) забрал крупную сумму из кредитно-финансовой организации на Варшавском шоссе и скрылся», передает РИА «Новости».

В руках преступника, согласно полицейской формулировке, был «предмет, похожий на пистолет».

Отмечается, что по адресу: Варшавское шоссе, дом 72, корпус 2, где произошел инцидент, расположено отделение банка «Ренессанс кредит», в данный момент работа там «временно приостановлена по техническим причинам».

Злоумышленника ищут, сумма похищенного выясняется.

Ранее россиянина приговорили за первое в истории ограбление банка на Шпицбергене.