Россиянина приговорили за первое в истории ограбление банка на Шпицбергене

Норвежский суд вынес тюремный приговор россиянину, который попытался ограбить банк на Шпицбергене в Норвегии в прошлом году.

Гражданину России назначили один год и два месяца тюремного заключения. Также он обязан выплатить моральную компенсацию троим сотрудникам банка в размере 60 тыс. норвежских крон (около 6,9 тыс. долларов) из-за угроз заряженным оружием, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NRK.

Отмечается, что мужчина называет мотивом своего поступка «тяжелую жизненную ситуацию». Он якобы нашел в Сети информацию о том, что на архипелаге Шпицберген с легкостью можно купить огнестрельное оружие. В качестве объекта для совершения преступления россиянин выбрал норвежский город Лонгиербюен.

22 декабря в норвежском Лонгиербюене на архипелаге Шпицберген задержали 29-летнего гражданина России, подозреваемого в попытке ограбить банк.

По версии полицейских, россиянин зашел в банк Sparebank 1 Nord-Norge с винтовкой и потребовал 70 тыс. норвежских крон. Мужчину задержали и доставили в Тромсе, где его заключили под стражу на четыре недели. Само ограбление стало первым в истории архипелага.