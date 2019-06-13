Сенатор оценил способность Зеленского наладить отношения с Россией

«У Зеленского еще есть шансы войти в историю своей страны как человека, который оказался на правильной стороне и который начал созидать, а не разрушать», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя слова Владимира Путина о том, что новое украинское руководство сможет двигаться по пути восстановления отношений с Россией.

«Но парламентские выборы скоро пройдут, пост украинского президента ограничен. Все-таки много функций у правительства, и Украина прежде всего парламентская республика. Время покажет», – добавил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Он отметил, что позиция, о которой говорил Владимир Путин, уже неоднократно оглашалась МИДом и авторитетными политиками. Она заключается в том, что народы России и Украины братские, кто бы что ни говорил.

«И рано или поздно наступит время, когда мы будем вместе решать вопросы, которые стоят перед нами как соседними странами. Слова Путина лишь подтверждают наши намерения. Грех такими заявлениями не воспользоваться. Посмотрим, мяч на другой стороне – в Киеве», – добавил Климов.

Он также усомнился в возможности Украины стать «Швейцарией», к чему ранее призвал депутат Верховной рады, один из основателей партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович. Климов отметил, что такие заявления расходятся с риторикой киевских властей.

«Аналогия со Швейцарией достаточно далекая. Особенно если учесть периодические заявления на уровне руководства страны о важности вхождения в НАТО, что опровергает идею нейтралитета», – пояснил сенатор.

По его мнению, хороший пример «Швейцарии» – Сербия. «Славянская, православная страна, которая при огромном давлении НАТО заявляет, что никогда не вступит в альянс. Сербия говорит о необходимости усиления интеграции со странами ЕС, но в то же время категорически отказывается от ограничительных мер против России. Вот на Белград Киеву бы посмотреть», – отметил Климов.

«Надо гоняться не за названиями и образами красивыми, а за сутью дела. У Украины объективно будущее связано с нормальными, добрососедскими отношениями с Россией», – заключил сенатор.

Ранее президент Владимир Путин выразил надежду, что новое руководство Украины чувствует себя свободным от ограничений, которыми были связаны прежние украинские власти, и, полагаясь на доверие народа своей страны, сможет двигаться по пути восстановления отношений с Россией. «Неизбежно, что мы восстановим наши отношения. Не может так быть между частями одного и того же народа, или, по-другому, между двумя братскими народами», – сказал Путин.

В свою очередь депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина движется к «полной профессиональной катастрофе». «Нельзя разрывать все, что хоть чуть-чуть еще шевелится: нельзя разрывать связи с восточными партнерами, нам надо стать независимой страной, Швейцарией Восточной Европы, торгующей и с Востоком, и с Западом», – подчеркнул он.