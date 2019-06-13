Зеленского призвали превратить Украину в «восточноевропейскую Швейцарию»

Украинский президент Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, считает депутат Верховной рады, один из основателей партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

В эфире телеканала «112 Украина» парламентарий заявил, что администрация нового украинского лидера пока лишь демонстрирует намерение продолжать внутриукраинский конфликт в Донбассе. «Мне очень нравится Зеленский, может, даже больше, чем многим, но я хочу развития своей страны, я хочу какого-то движения, а не бесконечного «96-го квартала», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Рабиновича, Украина движется к «полной профессиональной катастрофе». «Нельзя разрывать все, что хоть чуть-чуть еще шевелится: нельзя разрывать связи с восточными партнерами, нам надо стать независимой страной, Швейцарией Восточной Европы, торгующей и с Востоком, и с Западом», – подчеркнул он.

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Рабинович добавил, что главной задачей Зеленского должно стать установление мира. «Мира не будет – будет НАТО, это для меня катастрофа», – подчеркнул он, добавив, что Зеленский сам становится катастрофой для Украины.

Напомним, Зеленский ранее заявлял, что ВСУ будут «отвечать жестко и в соответствии с ситуацией» на обстрелы в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.

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