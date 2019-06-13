Пакистан заинтересовался российским оружием

Пакистан заинтересован в покупке вооружения у России, военные этой страны уже находятся в контакте с российскими коллегами по данному вопросу, заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан.

Хан заявил, что Исламабад «присматривается» к российскому оружию, и он знает, что пакистанские военные находятся в контакте с российскими коллегами, передает РИА «Новости».

Говоря о связях Пакистана с США в сфере военно-технического сотрудничества, он отметил, что «холодная война закончилась», и если до этого Исламабад имел тесные связи с Вашингтоном, а Индия – с СССР, то «сейчас нет такой ситуации».

Хан в то же время подчеркнул, что в Пакистане предпочли бы военным тратам большие расходы на экономическое развитие.

«Мы надеемся, что наше напряжение с Индией уменьшится и нам не придется закупать оружие потому, что мы хотим тратить деньги на человеческое развитие», – пояснил премьер-министр.

Хан также заявил, что рассчитывает посетить Россию с официальным визитом. Он отметил, что считает важным факт сближения Исламабада и Москвы.

Кроме того, Пакистан надеется отправить торговые делегации в Россию и планирует пригласить российские делегации для изучения инвестиционных возможностей.

«Думаю, есть российская сталелитейная компания, которая заинтересована в инвестициях в наш сталелитейный завод в Карачи. Вообще-то он был построен Россией. Этот завод в Пакистане был когда-то построен русскими», – заявил Имран Хан.

Напомним, в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что контакты Владимира Путина с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом не планировались.

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