Аккаунт Медведева в Twitter взломали

Аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter был взломан, однако контроль над ним уже восстановлен, сообщила пресс-служба кабмина.

«Действительно, был зафиксирован взлом страницы. Сейчас контроль над аккаунтом восстановлен», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отметим, что в среду на странице Медведева в Twitter появился пост из случайного набора букв. На данный момент он уже удален.

Это уже не первый взлом аккаунта Медведева в Twitter. Подобный инцидент произошел 14 августа 2015 года. В размещенном хакерами сообщении говорилось, что Дмитрий Медведев принял решение уйти в отставку. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости обеспечения цифровой безопасности в связи со взломом Twitter Медведева.