США готовят Польше предложение по поставкам F-35

Вашингтон готовит предложение Варшаве по цене и условиям возможной продажи истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, сообщил представитель американской администрации высокого ранга, выступая на специальном брифинге в преддверии переговоров президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды.

«Насколько я понимаю, информация о том, что они (власти Польши – прим. ВЗГЛЯД) передали [правительству США] письмо с запросом на поставку F-35, уже является достоянием общественности. И мы сейчас фактически проходим через свой официальный процесс продажи вооружений, чтобы передать им (полякам) предложение», – приводит его слова ТАСС.

Он отверг предположения о том, что по итогам встречи Трампа и Дуды может быть объявлено о подписании сторонами очень крупного военного контракта, подобного соглашению между США и Саудовской Аравией.

В конце мая министр обороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что Варшава и Вашингтон почти договорились о расширении военного присутствия США на территории республики. Он также выражал надежду, что сроки поставки американских F-35 будут ускорены.

Между тем Пентагон выдвинул ультиматум Анкаре, заявив, что США свернут сотрудничество по F-35, если до 31 июля Турция не откажется от С-400. После этого Турция отправила в Россию военных специалистов для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами. Кроме того, турецкие летчики прекратили тренировки на F-35 на одной из баз в США.