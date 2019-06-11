Турецкие летчики прекратили тренировки на F-35 на базе в США

Проходящие обучение на авиабазе Люк в США турецкие летчики прекратили тренировочные полеты на истребителях-бомбардировщиках F-35, сообщил официальный представитель Пентагона подполковник Майк Эндрюс.

«Министерству известно, что турецкие летчики на авиабазе Люк не летают», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Reuters.

«Мы продолжим тесно работать с нашими турецкими союзниками по прекращению их участия в программах, связанных с F-35, если политика Турции не изменится», – добавил он.

Уточняется, что на прошлой неделе начальник авиабазы Люк решил прекратить программы подготовки турецких летчиков и техников из соображений безопасности.

Вместе с тем, турецкие специалисты продолжают подготовку на авиабазе Эглин во Флориде.

Ранее Пентагон выдвинул ультиматум Анкаре, заявив, что США свернут сотрудничество по F-35, если до 31 июля Турция не откажется от С-400. После этого Турция отправила в Россию военных специалистов для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами С-400.

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