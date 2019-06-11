Суд оштрафовал Льва Пономарева на 300 тыс. рублей

Мещанский суд Москвы оштрафовал на 300 тыс. рублей правозащитника Льва Пономарева, его признали виновным в повторном нарушении порядка организации митинга.

«Признать Пономарева виновным в нарушении части 8 статьи 20.2 КоАП РФ («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования») и наложить на Пономарева штраф в размере 300 тыс. рублей», – передает ТАСС постановление судьи.

Пономарева обвинили в том, что 13 мая на Лубянской площади он «допустил повторное нарушение федерального закона «О собраниях, шествиях, пикетировании» и аналогичный городской закон – он организовал шествие, несогласованное с властями, а также лично в нем поучаствовал.

«Пономарев отказался прекратить мероприятие по требованию полиции и продолжил в нем участвовать, добровольно приняв на себя обязанности его организатора, осознавая характер своих действий», – говорится в полицейском протоколе.

На заседании суда Пономарев опроверг доводы полиции, протокол назвал подлогом. По мнению правозащитника, его наказывают за то, что он пытается «быть посредником между властью и обществом».

«Мы много раз пытались согласовывать мероприятия – сокращали число участников, предлагали не перекрывать улицы, но нам все время отказывали. После этого я сказал, что приду к зданию на Лубянке, потому что возмущен происходящим в стране. И я сказал всем, кто придет вместе со мной, чтобы они пришли без плакатов, люди услышали меня», – рассказал правозащитник.

Суд изучил показания свидетелей со стороны Пономарева и видеозапись шествия. На выплату штрафа ему дано 60 дней. Защита собирается в течение 10 суток обжаловать решение.

По ч. 8 ст. 20.2 77-летнему Пономареву грозил административный штраф до 300 тыс. рублей или арест на срок до 30 суток.

В декабре его приговоривали к аресту за нарушение закона о митингах. Тогда Пономарев просил Тверской суд Москвы разрешить ему посетить похороны правозащитницы Людмилы Алексеевой, однако ему отказали.