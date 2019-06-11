Киев заявил о наличии «доброй воли» Зеленского на освобождение заключенных россиян

Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова во время встречи с российской коллегой Татьяной Москальковой заявила, что у президента Владимира Зеленского якобы есть «добрая воля» на освобождение заключенных на Украине россиян.

«У меня есть некоторые предложения и у страны нашей, чтобы обсудить возможность не только поддержки наших граждан, которые находятся в сложных ситуациях в России и на Украине, а обсудить возможность освобождения граждан, которые находятся в пенитенциарных учреждениях, отбывающих наказание и только ждущих правосудия», – передает слова Денисовой ТАСС.

Она призвала Москалькову объединить усилия, использовав тот факт, что «есть добрая воля президента Украины Владимира Зеленского именно на освобождение всех».

В конце мая глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе и обмен заключенными между Россией и Украиной исключен, так как Киев не проявляет нужной для этого политической воли.