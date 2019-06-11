Комиссар ЕС посетит Крым

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович посетит Крым в октябре текущего года, говорится в сообщении российского министерства иностранных дел.

Во вторник состоялось заседание Межведомственной комиссии (МВК) России по делам Совета Европы, в ходе которого стало известно, что достигнута договоренность о посещении Миятович Крыма, говорится на сайте ведомства.

Согласно этим данным, комиссар СЕ пробудет в Крыму с 7 по 11 октября.

Ранее делегация общественников из Евросоюза, посетившая Крым, рассказала о впечатлениях от Крымского моста.