Крымский мост поразил делегацию из ЕС

Делегация общественников из стран Евросоюза впечатлена величием и масштабами Крымского моста после его посещения.

«Мы очень ждали поездки на Крымский мост. Мы все поражены величием и масштабом этого грандиозного сооружения. Крымский мост символичен тем, что соединил народы и культуры», – цитирует РИА «Новости» руководителя делегации Татьяну Говорову-Генард.

Визит делегации, в составе которой были 14 человек из стран Евросоюза, организован по линии Россотрудничества. Все представители делегации проходили в Люксембурге курсы по изучению русского языка и теперь решили побывать в России и познакомиться с особенностями регионов.

Глава делегации подчеркнула, что общественникам удалось пообщаться с жителями региона и услышать альтернативную точку зрения о Крыме из первых уст.

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Накануне стало известно, что первые поезда по железнодорожной части Крымского моста пойдут по маршрутам Симферополь – Москва и Севастополь – Санкт-Петербург.

Напомним, президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года. Запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту запланирован на декабрь 2019 года.

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