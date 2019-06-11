Украина отказалась закупать танки «Оплот» из-за российских комплектующих

Министерство обороны Украины вынуждено отказаться от госзаказа на изготовление украинских танков «Оплот» на 2019 год, так как в них есть российские комплектующие, сообщило военное ведомство.

«Причиной явилось поступление информации от государственного концерна «Укроборонпром» о неготовности к заключению государственного контракта в связи с необходимостью проведения работ для импортозамещения определенных составляющих, которые на время разработки указанного танка изготавливались в Российской Федерации», – передает ТАСС сообщение минобороны Украины.

При этом заменить российские детали на украинские или изготовленные в другой стране пока не удается. Сейчас начаты исследовательские работы Харьковским конструкторским бюро машиностроения имени Морозова.

В январе в США заявили, что модификация Т-84 «Оплот» является менее надежной и более проблемной конструкцией по сравнению с изначальным вариантом Т-80.

В июне также сообщалось, что ремонт «Оплотов» на Харьковском заводе транспортного машиностроения проводился с нарушениями и задержками. Так, модернизация на машинах, как сообщалось, проводилась «методом болгарки и напильника».