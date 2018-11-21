В США признали ненадежность украинского танка

Основной боевой танк Украины Т-84 «Оплот» оказались проблемными машинами, сообщают американские СМИ.

Модификация Т-84 «Оплот» является менее надежной и более проблемной конструкцией по сравнению с изначальным вариантом Т-80, передает «Российская газета» со ссылкой на издание Military Watch Magazine.

Издание отмечает, что во время демонстрации на танковом биатлоне НАТО в Германии результаты украинских танков возникли проблемы с автоматом заряжания. Другой проблемой является малая прицельная дальность 125-мм орудия, поскольку машина оборудована примитивной системой управления огнем.

Эти проблемы конструкторы не могут решить на протяжении почти 20 лет.

Одним покупателей «Оплота» стал Таиланд, но задержки поставок натолкнули военных на мысли о смене поставщика на китайские машины.

В июне сообщалось, что ремонт «Оплотов» на Харьковском заводе транспортного машиностроения проводился с огромным количеством нарушений и задержками; в частности, модернизация на машинах проводилась «методом болгарки и напильника».