Путин договорился с президентом Киргизии о встрече на ШОС

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил подготовку саммита Шанхайской организации сотрудничества с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении на сайте Кремля указывается, что «главы государств обсудили программу предстоящего в Бишкеке 13-14 июня саммита Шанхайской организации сотрудничества». В ходе разговора было условлено «о проведении двусторонней встречи на полях мероприятия».

Указывается, что «подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-киргизских отношений».