В России заработают новые правила вывоза детей за границу

Со среды, 12 июня, в России изменятся правила вывоза детей за рубеж, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

С этого дня вступит в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд за границу несовершеннолетнего гражданина России, передает РИА «Новости».

Соответствующие заявления нужно будет подавать не в погранслужбу ФСБ, а в территориальные органы МВД, занимающиеся вопросами миграции. Если заявитель проживает за рубежом, он может обратиться в посольство или консульство.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о спорах, которые вызывает порядок выезда детей за границу.

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