Арестован первый из шести подозреваемых в убийстве борца в Москве

Чертановский суд Москвы арестовал до 8 августа первого из шести подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

«Постановлением Чертановского районного суда в отношении Аловадинзода Михроччона, подозреваемого в совершении преступления по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц»), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – приводит ТАСС слова представителя суда.

В ближайшее время суд должен рассмотреть аналогичные ходатайства в отношении оставшихся пятерых задержанных по подозрению в убийстве.

Напомним, Чуева убили после того, как он заступился за беременную женщину, девушка спортсмена рассказала подробности происшествия.