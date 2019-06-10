В центре Манхэттена вертолет врезался в здание

У здания в центре Манхэттена потерпел крушение вертолет, сообщают информагентства со ссылкой на Нью-Йоркскую пожарную службу.

Инцидент произошел около 14.00 по местному времени (около 21.00 мск) в районе 51-й улицы и Седьмой авеню, сообщает The Associated Press.

Неизвестно, вертолет какого типа потерпел крушение.

У места происшествия находятся машины скорой помощи.

РИА «Новости» со ссылкой на NBC сообщает, что вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания.