Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе

В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.

Кадры опубликовал военный эксперт Борис Рожин. Официальный представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов отметил, что видео сделано в начале марта 2019 года на мариупольском направлении. Снайпер в этот момент возвращался с позиции, сообщает «Донбасс сегодня».

Предполагается, что наводку на позицию снайпера ополченцам дал кто-то из ВСУ.

Украинские снайперы постоянно работают на линии соприкосновения.